Das Gedicht "The Farmer" von Amelia E. Barr ist ein Lobgesang auf den Landwirt. Ganz egal, welchen Beruf wir ausüben, ob wir arm oder reich sind - wir alle brauchen den Landwirt. Denn er ist es, der uns ernährt.

Eine Ode an den Landwirt

Ein dreister Diebstahl ereignete sich am Donnerstag in Niedersachsen. 15 Milchkühe wurden in den Morgenstunden direkt aus ihrem Stall entwendet.