In den USA macht gerade das Gerücht die Runde, US-Farmer würden ihren Rindern bunte Kaubonbons, sogenannte ?Skittles?, verfüttern. Das steckt hinter der Meldung.

In diesem Winter wurden in der Slowakei Medienberichten zufolge bereits 48 Wölfe geschossen. Das Landwirtschaftsministerium habe sogar begrenzt Treibjagden erlaubt.

BDM-Vorsitzender Romuald Schaber hat seine Zusage an einer AfD-Podiumsdiskussion zurückgezogen.

An den Warenterminbörsen gab es gestern mehrheitlich Abschläge. Das Open Interest beim auslaufenden Fronttermin Raps ist mit 7.133 Kontrakten noch relativ hoch.

Abschläge für Weizen und Raps an den Terminmärkten

Vom Dampftraktor zum Quadtrac: 175 Jahre Case IH

Die Landtechnikmarke Case IH feiert dieses Jahr 175-jähriges Jubiläum. Wir blicken in Bildern darauf zurück, was sich in dieser Zeit getan hat.